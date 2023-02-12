МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Сбитый в воздушном пространстве Канады неопознанный объект представлял реальную угрозу для гражданской авиации, заявила в субботу министр обороны североамериканской страны Анита Ананд. Трюдо сообщил, что авиация Канады и США сбила неопознанный объект

"Данный объект летел на высоте примерно 14 тысяч футов, он незаконно вторгся в канадское воздушное пространство и представлял реальную угрозу безопасности гражданских судов", — сказала Ананд, чье видеообращение транслируют ведущие национальные СМИ.

По словам министра, воздушный аппарат был сбит примерно в 100 милях от канадско-американской границы над территорией Канады — в центральной части области Юкон.

Как стало известно ранее, в результате совместных действий военных США и Канады объект, чье назначение и происхождение до сих пор не раскрываются, был сбит ударом американского самолета F-22 в субботу днем.