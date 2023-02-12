МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Власти США сняли введенные ранее ограничения на полеты в небе над штатом Монтана, не обнаружив в воздушном пространстве какого-либо объекта, заявило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Авиарегулятор США закрыл небо в штате Монтана

"Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в сотрудничестве с NORAD 11 февраля ввело временное ограничение на полеты в воздушном пространстве центральной части штата Монтана, чтобы обеспечить безопасность воздушного движения в данном районе на период проведения операций командования. Данное ограничение снято", — говорится в полученном РИА Новости заявлении NORAD.

Командование пояснило, что военные заметили аномалию на радаре в штате Монтана и подняли в воздух истребитель для разведки. "Авиация не идентифицировала како-либо объект, который можно было бы соотнести с радиолокационными изменениями", — подтвердили военные.