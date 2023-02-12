НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев — ПРАЙМ. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту невыплаты заработной платы рабочим, которые занимаются строительством федеральной трассы М-12 на территории Нижегородской области, сообщила пресс-служба ведомства. Названы самые популярные платные трассы в России в 2022 году

"Председатель СКР поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области возбудить уголовное дело по данному факту, а также представить доклад о промежуточных и окончательных результатах его расследования", — сказано в сообщении.

Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее трудовая инспекция Нижегородской области сообщила, что проверяет информацию СМИ, что около 1,5 тысячи рабочих ООО "СиАрСиСи Рус", которые трудятся вахтовым методом в Бутурлинском районе региона, уведомили работодателя о забастовке из-за задержки выплаты зарплаты более 15 дней.