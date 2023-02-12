СТАМБУЛ, 12 фев — ПРАЙМ. Аэропорт Хатай возобновил работу после ремонта взлетно-посадочной полосы, пострадавшей от разрушительных землетрясений, сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции. В Турции определили число зданий, подлежащих сносу после землетрясений

"Мы завершили ремонт ВПП в аэропорту Хатай, сегодня он вновь введен в эксплуатацию", — написал в Twitter министр Адиль Караисмаилоглу.

Работа аэропорта позволит облегчить обеспечение жителей провинции Хатай гуманитарной помощью и восстановление того, что разрушила стихия.