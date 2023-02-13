МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Росавиация выдала сертификат организации по техническому обслуживанию Global Jet Technic, дающий право на техобслуживание в ОАЭ ряда самолетов Boeing и Airbus российских авиакомпаний, сообщает ведомство. Источник сообщил о запросе Росавиации по полетам в Африку и Непал

"Росавиация 8 февраля 2023 года в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2023 вручила организации по техническому обслуживанию "Global Jet Technic", ведущей деятельность на территории Объединенных Арабских Эмиратов, сертификат соответствия", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что сертификат подтверждает соответствие деятельности организации требованиям Федеральных авиационных правил "Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских воздушных судов. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил".

"Этот документ дает право на проведение технического обслуживания самолетов Boeing 737, Airbus 318/319/320/321 и Airbus 330 российских авиаперевозчиков", — поясняет Росавиация.