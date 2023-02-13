МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" расширяет региональную программу полетов в Сочи, рейсы на курорт будут выполняться из 11 городов, сообщает пресс-служба перевозчика. В России подскочил спрос на летние путевки

"Аэрофлот" расширяет программу прямых рейсов из регионов России в Сочи. В новом сезонном расписании, которое начинает действовать с 26 марта, полеты на популярный черноморский курорт будут выполняться из 11 городов: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Тюмень и Челябинск", — говорится в релизе.

В программе, отмечает компания, будут задействованы узкофюзеляжные самолеты семейства Airbus A320.

"Программа полетов "Аэрофлота" из пунктов РФ на юг страны была запущена в 2021 году и показала свою актуальность и востребованность. В сезон летних отпусков и школьных каникул жители регионов получили возможность сэкономить время и деньги и добираться до побережья Черного моря без пересадок в Москве", — сообщает перевозчик.

"Аэрофлот" активно развивает внутреннюю сеть маршрутов, говорится в релизе. Помимо рейсов в Сочи, жители шести регионов страны могут воспользоваться прямыми перелетами из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары в Минеральные Воды.