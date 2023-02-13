МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") сообщила, что в 2022 году показатели экспорта из Украины в Молдавию через железную дорогу выросли в полтора раза, при этом объемы импорта увеличились в три раза. В ЦСР проанализировали возможности Евросоюза по увеличению импорта СПГ

"С 24 февраля 2022 года через пограничные переходы с Молдовой железнодорожным транспортом было экспортировано 397 тысяч тонн украинского зерна и импортировано 363,6 тысяч тонн нефтепродуктов. В целом показатели экспорта выросли в 1,5 раза до 1247 тысяч тонн, а импорта – в 3 раза до 492 тысяч тонн", — сообщает пресс-служба на сайте компании.

Сообщается, что кроме этого, в начале ноября прошлого года, после 24-летнего перерыва, возобновлено движение украинских поездов по международному сообщению Киев — Кишинев. Также в августе 2022 года была восстановлена инфраструктура участка "Березине — Басарабяска", который не работал четверть века.