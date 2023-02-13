МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Возможность заказать такси появилась в приложении "Яндекс Go" в столице Мозамбика Мапуту и столице Намибии Виндхуке, передает корреспондент РИА Новости. В Нижнем Новгороде начали работать такси-электрокары

Такси в приложении вызывается на местные адреса, водители берут заказы. Оплата доступна только за наличные. Вызвать можно только эконом-класс. При этом не отмечается, работает ли сервис в тестовом режиме или полноценно. РИА Новости направило запрос в компанию.

"Яндекс Такси" работает на международном рынке под брендом Yango. В середине сентября Yango в тестовом режиме начал работать в Дубае. Тогда в "Яндексе" отметили, что компания заинтересована в выходе на новые рынки.