МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Глава Airbus Гийом Фори (Guillaume Faury) оказался разочарован поставками самолетов компании за январь и заявил топ-менеджерам, что показатель за этот год не должен оказаться ниже цели прошлого года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Аэрофлот" расширит программу полетов в Сочи

Поставки Airbus в январе упали почти в 5 раз к декабрю – до 20 самолетов. Всего в 2022 году компания поставила 663 самолета, что оказалось меньше установленной цели в 700 единиц. Reuters пишет, что показатели за январь глава компании назвал "очередным тревожным звоночком".

"Он четко дал понять, что такое не может повториться дважды", — цитирует Reuters одного из своих собеседников, знакомых с содержанием главы компании. Другой источник агентства сказал, что обычно размеренный Фори был "в ярости".

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.