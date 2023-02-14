МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. "Российские железные дороги" (РЖД) предложили пересмотреть грузовые тарифы на 2024 и 2025 годы, в том числе установить целевую надбавку для компенсации затрат по обеспечению транспортной безопасности, сократить тарифные преференции на порожний пробег вагонов, скорректировать налоговую надбавку и тарифы на перевозки грузов в контейнерах, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на копию протокола февральского совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. РЖД раскрыли детали инвестпрограммы на 2024-2025 годы

"В протоколе указано, что РЖД предложили установить целевую надбавку к тарифам для компенсации затрат по обеспечению транспортной безопасности в размере 1% в 2024 году и 2% в 2025 году. Также монополия предлагает скорректировать налоговую надбавку к тарифам с 1,5 до 2,5% в 2024 году и "сократить тарифные преференции" в отношении порожнего пробега универсального подвижного состава (полувагоны, крытые вагоны, платформы, цистерны общего назначения) и порожних контейнеров", — пишет издание.

Еще одна инициатива РЖД – скорректировать тарифы на перевозки в контейнерах и порожних контейнеров в восточном и северо-западном направлениях.

Представитель РЖД отказался от комментариев газете. Источник, близкий к монополии, пояснил, что предложение о сокращении тарифных преференций направлено на снижение порожнего пробега, в том числе за счет подачи полувагонов под вывоз контейнеров с Дальнего Востока. Предложение по корректировке тарифа на перевозки грузов в контейнерах и порожних контейнеров, по словам собеседника, "призвано стимулировать переключение перевозок в направлении северо-западных портов и разгрузку восточного направления".

Представитель Минтранса сказал изданию, что информация по данному вопросу "носит непубличный характер". Представитель Белоусова также не стал комментировать итоги совещания, заявив, что первый вице-премьер на постоянной основе проводит работу с РЖД и профильными ведомствами по вопросам сбалансированности финансового плана и инвестпрограммы монополии.

По информации газеты, Белоусов по итогам совещания поручил ФАС, Минэкономразвития, Минтрансу и Минпромторгу "провести оценку эффектов для РЖД и расходной нагрузки для грузоотправителей" от предложенных решений.