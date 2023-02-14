МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Зарубежным "дочкам" Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) принадлежат 74 самолета, из них 37 находятся за рубежом и частично заблокированы, следует из слов гендиректора компании Романа Лядова. ГТЛК получила вертолеты Ми-8МТВ-1 от "Ростеха"

"GTLK Europe принадлежит 66 самолетов, GTLK Asia – два самолета, GTLK Middle East – шесть машин", — ответил Лядов на вопрос, сколько самолетов у зарубежных "дочек" GTLK.

"Тридцать семь самолетов находятся в России и продолжают эксплуатироваться российскими компаниями. Еще 37 находятся за рубежом. Они частично заблокированы", — сказал он в интервью газете "Ведомости". Издание уточняет, что речь идёт о самолётах Boeing и Airbus.

Структуры ГТЛК попали под европейские санкции в апреле, а в августе к блокирующим санкциям присоединились США.

Лядов в связи с этим сообщил о переговорах с тремя лизинговыми компаниями, название которых не уточняется. Речь о возможной продаже в течение нескольких месяцев неэксплуатируемых самолетов.

У компании есть успешные случаи выкупа морских судов уже после введения санкций с получением всех необходимых лицензий, и в данный момент она находится в диалоге со всеми лизингополучателями как воздушного флота, так и морских судов, уточнил Лядов.