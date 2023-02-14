Эксперт Безбородов: РЖД могут достичь цели по вывозу контейнеров из портов ДФО за два года
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. РЖД за два года могут достичь планки вывоза 6,5 тысяч TEU контейнерных грузов из портов Дальнего Востока в сутки, прокомментировал РИА Новости транспортный эксперт и управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.
Газета "Коммерсант" во вторник написала, что РЖД разработали программу по достижению вывоза 6,5 тысяч TEU контейнерных грузов из портов Дальнего Востока в сутки. Сроки достижения таких показателей не указывались. РЖД в январе 2023 года сообщали о готовности вывозить с Дальнего Востока в среднем 4,1 тысячи TEU в сутки с возможностью увеличения к концу года до 4,5 тысячи TEU в сутки.
"Обычный план на ближайшие два года с определенной степенью адекватности и с будущими поправками на возможные дополнительные события и ситуации", — комментирует Безбородов прогнозы по вывозу 6,5 тысяч TEU.
План РЖД по вывозу контейнеров, приводила данные газета, предусматривает рост числа сдвоенных контейнерных поездов, направляющихся на восток, и увеличение числа поездов с полувагонами, вывозящих контейнеры из портов Дальнего Востока, до 25 в сутки, ускоренное развитие контейнерных терминалов на Дальнем Востоке. Предусмотрено развитие транспортно-логистических центров (ТЛЦ) в Новосибирске, Екатеринбурге, а также строительство логистического центра на условиях государственно-частного партнерства в Кузбассе.
Безбородов согласен с необходимостью развития терминальной сети и мощностей портов. "Развивать тыл и расширять, естественно, портовые мощности", — перечисляет он. При этом эксперт усомнился в необходимости создания ТЛЦ в Кемерово.
Он добавил, что надо развивать и провозную способность Транссибирской и Байкало-Амурской (БАМ) магистралей.
https://1prime.ru/transport/20230214/839796029.html