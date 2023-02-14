МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. РЖД за два года могут достичь планки вывоза 6,5 тысяч TEU контейнерных грузов из портов Дальнего Востока в сутки, прокомментировал РИА Новости транспортный эксперт и управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов. РЖД предложили пересмотреть грузовые тарифы, пишут СМИ

Газета "Коммерсант" во вторник написала, что РЖД разработали программу по достижению вывоза 6,5 тысяч TEU контейнерных грузов из портов Дальнего Востока в сутки. Сроки достижения таких показателей не указывались. РЖД в январе 2023 года сообщали о готовности вывозить с Дальнего Востока в среднем 4,1 тысячи TEU в сутки с возможностью увеличения к концу года до 4,5 тысячи TEU в сутки.

"Обычный план на ближайшие два года с определенной степенью адекватности и с будущими поправками на возможные дополнительные события и ситуации", — комментирует Безбородов прогнозы по вывозу 6,5 тысяч TEU.

План РЖД по вывозу контейнеров, приводила данные газета, предусматривает рост числа сдвоенных контейнерных поездов, направляющихся на восток, и увеличение числа поездов с полувагонами, вывозящих контейнеры из портов Дальнего Востока, до 25 в сутки, ускоренное развитие контейнерных терминалов на Дальнем Востоке. Предусмотрено развитие транспортно-логистических центров (ТЛЦ) в Новосибирске, Екатеринбурге, а также строительство логистического центра на условиях государственно-частного партнерства в Кузбассе.

Безбородов согласен с необходимостью развития терминальной сети и мощностей портов. "Развивать тыл и расширять, естественно, портовые мощности", — перечисляет он. При этом эксперт усомнился в необходимости создания ТЛЦ в Кемерово.

Он добавил, что надо развивать и провозную способность Транссибирской и Байкало-Амурской (БАМ) магистралей.