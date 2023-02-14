МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация рассматривает возможность локализации и производства в Индии Sukhoi SuperJet, заявил глава ОАК Юрий Слюсарь. Первый замгендиректора ОАК станет главой совета директоров "Ил"

"Проект самолета Sukhoi SuperJet, возможность локализации и производства здесь (в Индии) мы рассматриваем. Есть уже опыт серийного производства здесь. Так называемое импортное лицо Sukhoi SuperJet, которое не поставляется в Россию сейчас, Индия в этом лице может закупать агрегаты с нашей помощью и с поставками наших комплектующих наладить здесь производство планера и сделать полноценный индийский самолет с поставками на внутренний рынок и на рынки дружественных стран. Я думаю, что для Индии это интересно. Получить современный гражданский самолет с нашей помощью сейчас это шаг вперед", — сказал Слюсарь РИА Новости.

"100-местная машина здесь востребована, в первую очередь на внутренних перевозках, страна большая, на наш взгляд такие самолеты подойдут. Ну а мы готовы оказать всю необходимую помощь и с технологической и с технической стороны, потому что Индия это наши большие друзья. Мы бы хотели, что бы эта дружба развивалась не только в военной сфере, но и гражданской", — добавил он.

Он также отметил, что Россия предлагает Индии самолеты Ил-114 и сотрудничество по самолету МС-21.