МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Десятки тысяч рабочих и инженеров потребуются в авиастроении для реализации масштабных проектов и планов создания отечественных самолетов, такое мнение РИА Новости высказал исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Титов назвал способ уменьшения дефицита кадров на предприятиях ВПК

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") в ближайшие годы наберет 12 тысяч специалистов — это связано в том числе с масштабными планами строительства отечественных гражданских самолётов, заявили агентству в пресс-службе госкорпорации ранее во вторник. ОАК и "Аэрофлот" в прошлом году подписали соглашение о поставках 339 самолетов в 2023-2030 годах.

"Для реализации масштабных проектов в отечественном авиастроении нужно подготовить и принять на работу десятки тысяч рабочих и инженеров", — считает Пантелеев.

По словам эксперта, для того чтобы эти потребности удовлетворить, уже запущены программы подготовки кадров, в том числе свои проекты реализует "Ростех" — постепенно растут масштабы проекта "Крылья Ростеха", вышел на полную мощность учебный центр госкорпорации в Уфе, повсеместно развивается взаимодействие предприятий авиапромышленности с высшими и средними учебными заведениями. ОАК запланировал масштабный набор кадров

"Конечно, усилия в этом направлении нужно наращивать, решая как краткосрочные задачи, которые могут дать сиюминутный эффект, так и долгосрочные. Первые связаны с повышением уровня оплаты труда, улучшением условий труда и так далее. Вторые предусматривают раннюю профориентацию, развитие кружкового движения, создание новых и развитие существующих учебных центров и учебных заведений", — заключил эксперт.