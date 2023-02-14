МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Из зарубежных реестров исключен 181 самолет российских авиакомпаний, в том числе в результате выкупа перевозчиками, сообщил в ходе выступления на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике глава Росавиации Александр Нерадько. Эксперт назвал необходимое для российского авиапрома число специалистов

"На сегодня 181 самолет иностранного производства исключен из реестра гражданских воздушных иностранных государств, в том числе в результате выкупа российскими авиакомпаниями либо по договоренности с лизингодателями", — сказал он.

По причине введенных после 24 февраля санкций у российских авиакомпаний возникли проблемы из-за того, что большая часть самолетов была зарегистрирована в зарубежных реестрах. Вопрос решается переводом самолетов в российский реестр гражданских воздушных судов с исключением этих машин из реестров других стран. Однако некоторые самолеты остались с двойной регистрацией, и ряд стран не пропускает такие суда через свое воздушное пространство.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев на прошлой неделе сообщал, что всего в России на сегодняшний день 1293 самолета, из которых 1163 пассажирских.