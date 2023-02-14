Названо число исключенных из зарубежных реестров российских самолетов
Глава Росавиации Нерадько: из зарубежных реестров исключен 181 российский самолет
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Из зарубежных реестров исключен 181 самолет российских авиакомпаний, в том числе в результате выкупа перевозчиками, сообщил в ходе выступления на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике глава Росавиации Александр Нерадько.
"На сегодня 181 самолет иностранного производства исключен из реестра гражданских воздушных иностранных государств, в том числе в результате выкупа российскими авиакомпаниями либо по договоренности с лизингодателями", — сказал он.
По причине введенных после 24 февраля санкций у российских авиакомпаний возникли проблемы из-за того, что большая часть самолетов была зарегистрирована в зарубежных реестрах. Вопрос решается переводом самолетов в российский реестр гражданских воздушных судов с исключением этих машин из реестров других стран. Однако некоторые самолеты остались с двойной регистрацией, и ряд стран не пропускает такие суда через свое воздушное пространство.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев на прошлой неделе сообщал, что всего в России на сегодняшний день 1293 самолета, из которых 1163 пассажирских.