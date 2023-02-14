КИШИНЕВ, 14 фев — ПРАЙМ. Воздушное пространство Молдавии во вторник оказалось закрыто, запланированные рейсы отменены, сообщила пресс-служба авиакомпании Air Moldova.

"В данный момент воздушное пространство Молдавии закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения", — написала компания на странице в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

В пресс-службе Международного аэропорта Кишинева РИА Новости подтвердили факт отмены рейсов, однако отказались предоставить дополнительную информацию. Власти страны также пока не комментируют ситуацию.

* Соцсеть признана в России экстремистской и запрещена