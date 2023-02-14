НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев — ПРАЙМ. Индийская группа Tata купит 250 самолетов Airbus в рамках крупнейшей сделки в области авиации в истории, заявил председатель Tata Sons Натараджан Чандрасекаран в ходе видеоконференции с участием премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Франции Эммануэля Макрона. ОАК изучит возможность производства SSJ100 в Индии

"У нас сложились очень хорошие отношения с Airbus. Сегодня я рад объявить, что мы подписали письмо о намерениях приобрести 250 самолетов у Airbus", — сказал Чандрасекаран.

Заказ включает 210 узкофюзеляжных самолетов A320neo и 40 широкофюзеляжных A350. Чандрасекаран отметил, что широкофюзеляжный самолет A350 будет использоваться для полетов на сверхдальние расстояния по всему миру. Он добавил, что у Tata Group также есть возможность увеличить заказ на авиапарк по мере роста авиакомпании.

Как отметил премьер-министр Моди, Индия намерена стать третьим по величине игроком в сфере гражданской авиации.

"Эта важная сделка отражает углубление связей между Индией и Францией, а также успехи и устремления сектора гражданской авиации Индии. Сегодня наш сектор гражданской авиации является неотъемлемой частью развития Индии. Укрепление гражданской авиации является важным аспектом нашей Национальной стратегии в области инфраструктуры… В ближайшие 15 лет Индии потребуется 2,5 тысячи самолетов", — добавил он.

Моди добавил, что соглашение между Air India и Airbus также является важным достижением для индийско-французского стратегического партнерства.

Группа Tata в январе 2022 года приобрела 100% акций перевозчика Air India и 100% акций подразделения Air India Express. После этого AirAsia India, ранее совместное предприятие AirAsia и Tata Group, стала 100% дочерней компанией Air India. В ноябре Tata Group также объявила, что Vistara, совместное предприятие Tata Sons и Singapore Airlines с долей 51:49, будет объединено в Air India, при этом Singapore Airlines будет владеть 25,1% объединенной компании.

Air India, принадлежащая Tata Sons, в настоящее время располагает парком из 113 самолетов. Общая численность авиапарка группы составляет 219 самолетов, включая AirAsia India с 28 самолетами, Vistara с 54 самолетами и Air India Express с 24 самолетами.