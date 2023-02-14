СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — ПРАЙМ. Движение легкового транспорта и автобусов смогут по отремонтированной левой автодорожной части Крымского моста откроется до конца февраля, сообщила пресс-служба Росавтодора. Названы сроки открытия движения по обеим сторонам авточасти Крымского моста

"Восстановительные работы на Крымском мосту почти завершены. В ближайшие две недели специалисты починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку. Движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне Крымского моста будет открыто до конца февраля", — сказано в сообщении ведомства.

Росавтодор также сообщил об окончании асфальтирования новых пролетов моста.

"Сегодня мостовики уложили финишный слой асфальтобетона на четырех новых пролетах автодорожной части Крымского моста. Работы выполнены с опережением графика", — отметили в пресс-службе ведомства.