МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 11%, и это очень неплохой результат, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько. "Аэрофлот" запустит рейсы в Гянджу с 5 марта

Отвечая на вопрос, сколько пассажиров перевезено в январе, он сказал: "У нас отмечается снижение общего объема перевозок по сравнению с январем прошлого года примерно на 11%. Но это никак не связано с возможностями авиакомпаний. Прошлый январь — это был досанкционнный январь и были очень интенсивные международные перевозки. Мы считаем, что это очень неплохой результат".

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе прошлого года составлял 8 миллионов человек (на 46,8% больше, чем в январе 2021 года).

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 миллионов человек против 111 миллионов годом ранее, в 2023 году Минтранс ожидает показатель на уровне более 101 миллиона человек, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в конце января.