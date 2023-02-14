Глава Росавиации отметил снижение пассажиропотока российских авиакомпаний
Глава Росавиации Нерадько: пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 11 процентов
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 11%, и это очень неплохой результат, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.
Отвечая на вопрос, сколько пассажиров перевезено в январе, он сказал: "У нас отмечается снижение общего объема перевозок по сравнению с январем прошлого года примерно на 11%. Но это никак не связано с возможностями авиакомпаний. Прошлый январь — это был досанкционнный январь и были очень интенсивные международные перевозки. Мы считаем, что это очень неплохой результат".
Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе прошлого года составлял 8 миллионов человек (на 46,8% больше, чем в январе 2021 года).
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 миллионов человек против 111 миллионов годом ранее, в 2023 году Минтранс ожидает показатель на уровне более 101 миллиона человек, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в конце января.