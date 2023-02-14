Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Подписчикам

Доступ к профессиональным продуктам
и сервисам для клиентов агентства.

eng
Электричество

Эксклюзив

Россиянам напомнили, как изменится расчет квартплаты с 1 марта

Монеты.

Эксклюзив

Экономист объяснил, почему рубль обречен на падение

Смартфон

Эксклюзив

Названы уловки, съедающие баланс на смартфоне

Gas

Эксклюзив

Турция отложила газовый хаб в сторону, чтобы начать важный торг

" Рубль

Эксклюзив

Аналитик объяснил, почему у рубля на этой неделе уйдет почва из-под ног

Касса

Эксклюзив

Названы случаи, когда лучше брать бумажный чек

Девушка со смартфоном

Эксклюзив

Названы странные сигналы вашего смартфона, которые нужно понимать

Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС

Эксклюзив

Не выдержали: что придет в Европу вместо российского газа

2023-02-14T17:14:44+03:00
2023-02-14T17:14:44+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230214/839802861.html
Глава Росавиации прокомментировал изменение правил провоза ручной клади
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Предложения об изменении правил провоза ручной клади в России пока не поступали в Росавиацию, этот вопрос надо обсуждать, сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько во... ПРАЙМ, 14.02.2023
транспорт, бизнес, новости, росавиация, самолет, ручная кладь
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83322/44/833224456.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83322/44/833224455.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83322/44/833224454.jpg
https://1prime.ru/transport/20230201/839650962.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
294
60
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
294
60
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/