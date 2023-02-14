2023-02-14T17:14:44+03:00
2023-02-14T17:14:44+03:00
2023-02-14T17:14:44+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230214/839802861.html
Глава Росавиации прокомментировал изменение правил провоза ручной клади
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Предложения об изменении правил провоза ручной клади в России пока не поступали в Росавиацию, этот вопрос надо обсуждать, сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько во... ПРАЙМ, 14.02.2023
транспорт, бизнес, новости, росавиация, самолет, ручная кладь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/