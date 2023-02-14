2023-02-14T17:14:44+03:00

2023-02-14T17:14:44+03:00

2023-02-14T17:14:44+03:00

2023

https://1prime.ru/transport/20230214/839802861.html

Глава Росавиации прокомментировал изменение правил провоза ручной клади

Транспорт

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Предложения об изменении правил провоза ручной клади в России пока не поступали в Росавиацию, этот вопрос надо обсуждать, сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько во... ПРАЙМ, 14.02.2023

транспорт, бизнес, новости, росавиация, самолет, ручная кладь

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60