НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев — ПРАЙМ. Российское посольство в Бангладеш подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты страны. Об этом оно сообщило РИА Новости. Госдума приняла закон о морских навигационных пособиях

"В январе 2023 года МИД Бангладеш передал в компетентные ведомства страны список из 69 российских кораблей, которым запрещён заход в национальные морские порты, в соответствии с односторонними санкциями США. Данный шаг не означает прекращения импорта товаров, так как под санкции попадают лишь конкретные суда", — сказано в сообщении.

Отмечается, что посредством судоходства продолжают осуществляться поставки российской пшеницы в страну.

"В период с июля 2022 года по январь 2023 года было отгружено 920 тысяч тонн зерна", — отметили в посольстве.