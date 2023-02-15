МОСКАВ, 15 фев — ПРАЙМ. РЖД, как предполагается, примут активное участие в строительстве железнодорожного участка Решт — Астара в Иране, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Посол назвал объем торговли России и Ирана в нацвалютах

"Предполагается, что РЖД примут активное участие в строительстве железнодорожного участка Решт — Астара на территории Ирана", — сообщил Белоусов на итоговом заседании правления компании за 2022 год.