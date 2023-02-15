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2023
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РЖД примут участие в строительстве участка Решт — Астара, заявил Белоусов
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РЖД, как предполагается, примут активное участие в строительстве железнодорожного участка Решт — Астара в Иране, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Предполагается,... ПРАЙМ, 15.02.2023
транспорт, бизнес, новости, ржд, железная дорога, иран
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКАВ, 15 фев — ПРАЙМ. РЖД, как предполагается, примут активное участие в строительстве железнодорожного участка Решт — Астара в Иране, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Предполагается, что РЖД примут активное участие в строительстве железнодорожного участка Решт — Астара на территории Ирана", — сообщил Белоусов на итоговом заседании правления компании за 2022 год.