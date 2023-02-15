МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. РЖД предлагают продлить действие временных правил определения очередности приема грузов к перевозке после июля 2023 года, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. РЖД примут участие в строительстве участка Решт — Астара, заявил Белоусов

По его словам, предложенные компанией временные правила определения очередности перевозок позволили обеспечить стабильность перевозочного процесса при соблюдении баланса интересов государства и бизнеса.

"Уважаемый Андрей Рэмович, срок действия временных правил установлен до 1 июля 2023 года. Мы предлагаем их продлить и с учетом новых поручений президента России по итогам обсуждения развития лесопромышленного комплекса и в кратчайшее время представим свои предложения", — сообщил Белозеров на итоговом заседании правления компании за 2022 год, обращаясь к присутствующему там первому вице-премьеру РФ и главе совета директоров РЖД Андрею Белоусову.

Правительство России продлило приостановку действия правил недискриминационного доступа к инфраструктуре РЖД до 1 июля 2023 года. На это время действуют утвержденные РЖД временные правила очередности приема грузов к перевозке. Приоритет на восточном полигоне отдается специальным, воинским и высокотехнологичным грузам, а также внутрироссийским перевозкам независимо от рода груза.