МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) заключила с холдингом "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех) контракт о поставке еще 86 вертолетов Ми-8 в 2023-2025 годах, сообщают ГТЛК и "Ростех". ОАК изучит возможность производства SSJ100 в Индии

"В настоящее время продолжается исполнение договора на поставку 26 вертолетов Ми-8МТВ-1, из которых 12 уже переданы эксплуатантам в 2022 году, еще 14 отправятся к местам назначения в 2023 году. Новый контракт с ГТЛК рассчитан на поставку 86 машин в 2023-2025 годах", — приводятся в релизе "Ростеха" слова первого заместителя генерального директора госкорпорации Владимира Артякова.

"Ростех" уточняет, что в новом контракте речь идет также о вертолетах Ми-8. "Для перевозки грузов "восьмерки" оборудуют узлами для крепления внешней подвески. Конструкцией также предусмотрена возможность установки медицинских модулей, что позволит использовать вертолеты для проведения аварийно-спасательных работ", — рассказали в "Ростехе". Там также отметили, что благодаря дополнительным топливным бакам дальность полета может быть значительно увеличена.

Все вертолеты планируется передать в лизинг отечественным авиакомпаниям на льготных условиях, сообщает ГТЛК. "Это современные российские машины, которые отлично подходят для эксплуатации на всей территории страны и хорошо знакомы летно-техническому составу", — отмечает компания.

По словам главы ГТЛК Евгения Дитриха, новый контракт позволит наполнить рынок и парки авиакомпаний качественной отечественной авиатехникой. "С помощью наших финансовых инструментов мы удешевляем стоимость лизинга для перевозчиков и в конечном итоге делаем авиауслуги доступнее для заказчиков и пассажиров", – приводятся его слова в релизе.

ГТЛК – крупнейший заказчик отечественных вертолетов по итогам последних лет. С 2017 года холдинг "Вертолеты России" поставил компании 132 вертолета, среди которых 51 Ми-8МТВ-1, 49 Ми-8АМТ и 32 "Ансата". Многоцелевой воздушный транспорт оперативно доставляет грузы и пассажиров, в том числе в труднодоступных и отдаленных регионах России, тушит пожары, выполняет функции санитарной авиации и другие виды авиационных работ по всей стране.