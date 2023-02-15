РЖД смогут актуализировать плановые показатели на 2023 год
Глава РЖД Белозеров: плановые показатели на год могут актуализировать ко второму кварталу
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. РЖД по итогам первого квартала могут актуализировать плановые показатели на 2023 год, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
"Результаты января показали бОльшую положительную динамику. И по итогам первого квартала с учетом внешних изменений будем проводить дополнительную оценку ситуации и, возможно, готовить предложения по актуализации плановых заданий", — сообщил Белозеров на итоговом заседании правления компании за 2022 год.
РЖД ранее озвучивали ряд плановых показателей. В частности, в 2023 году компания прогнозирует снижение погрузки на 2,5% — до 1 миллиарда 203,6 миллиона тонн.
Инвестпрограмма РЖД на 2023 год запланирована в рекордном объеме — свыше 1,07 триллиона рублей.