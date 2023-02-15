МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. РЖД по итогам первого квартала могут актуализировать плановые показатели на 2023 год, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. РЖД могут достичь плана по вывозу контейнеров за два года, считает эксперт

"Результаты января показали бОльшую положительную динамику. И по итогам первого квартала с учетом внешних изменений будем проводить дополнительную оценку ситуации и, возможно, готовить предложения по актуализации плановых заданий", — сообщил Белозеров на итоговом заседании правления компании за 2022 год.

РЖД ранее озвучивали ряд плановых показателей. В частности, в 2023 году компания прогнозирует снижение погрузки на 2,5% — до 1 миллиарда 203,6 миллиона тонн.

Инвестпрограмма РЖД на 2023 год запланирована в рекордном объеме — свыше 1,07 триллиона рублей.