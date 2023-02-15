МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Планы противников России по полному обрушению транспортно-логистического комплекса и парализации грузового и пассажирского сообщение страны не свершились, заявил первый вице-премьер РФ, глава совета директоров РЖД Андрей Белоусов на итоговом заседании правления компании за 2022 год. Аналитики оценили влияние переориентации России на Восток на транспорт

"Не секрет, что в стратегии наших противников был расчет на полное обрушение транспортно-логистического комплекса страны в связи с организованной блокадой и санкциями за работу с российскими транспортными компаниями. Было сделано все, чтобы парализовать грузовое и пассажирские сообщение России. Однако эти планы не свершились", — сказал он.

По мнению Белоусова, 2022 год стал самым экстремальным за всю современную историю РЖД.

Он отметил, что компания справилась с масштабными вызовами и показала достойные результаты