МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая чартерная авиакомпания России Azur air поддержала предложение ужесточить наказание для авиадебоширов, готова принимать участие в проработке вопроса, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Россиян предупредили о наказаниях за привязанную к автомобилю "ватрушку"

"Аэрофлот" ранее во вторник сообщил, что пассажирка рейса Ставрополь — Москва находилась в неадекватном состоянии и пыталась прорваться в кабину пилотов. Авиакомпания отмечала, что данный случай в очередной раз доказывает острую необходимость на законодательном уровне ужесточить наказание для авиадебоширов, в том числе создать единый для всех авиакомпаний черный список деструктивных пассажиров.

"В 2022 году мы зафиксировали порядка 30 случаев деструктивного поведения. Считаем, что, чтобы исключить эти случаи или хотя бы свести их к минимуму, необходимо ужесточить наказание для авиадебоширов. Степень и мера ужесточения — предмет обсуждения отрасли и законодателей, готовы принимать активное участие в проработке этого вопроса", — сказали в пресс-службе Azur air.