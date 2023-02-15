БЕРЛИН, 15 фев — ПРАЙМ. Причиной нарушений в системе регистрации и посадки авиакомпании Lufthansa, которые привели к массовой отмене рейсов по всей Германии, является повреждение кабеля при работах провайдером Deutsche Telekom, сообщил представитель перевозчика. Lufthansa планирует нанять 20 тысяч новых сотрудников

Ранее сообщалось, что в компьютерной системе авиакомпании Lufthansa, отвечающей за регистрацию, наблюдаются сбои, из-за чего рейсы по всему миру задерживаются.

"По словам представителя Lufthansa, причиной сбоев является Deutsche Telekom. Они проводили строительные работы на своей сети во Франкфурте и при этом повредили важный кабель", — пишет издание Handelsblatt, приводя ответ на свой запрос. Франкфуртский аэропорт является главным узловым хабом авиакомпании.

Последствия повреждения затронули, помимо Франкфурта, систему в Мюнхене, а также нарушили движение рейсов по всему миру, сообщили в авиакомпании. Помимо Lufthansa, с невозможностью сканировать коды на чемоданах, регистрировать на рейсы и посадку столкнулись и дочерние компании Eurowings, Austrian, Brussels и Swiss.