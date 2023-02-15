МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. РЖД в 2023 году продолжать работать над развитием международных перевозок грузов по приоритетным направлениям на Восток и Юг, сообщила компания ориентиры зарубежного бизнеса РЖД в текущем году по итогам годового заседания правления. РЖД увеличили экспорт нефтеналивных грузов на восток

"Целевые ориентиры зарубежного бизнеса РЖД в 2023 год: создание условий для развития международных перевозок по приоритетным направлениям на Восток и Юг, укрепление позиций компании в международных организациях и перспективное взаимодействие в новых форматах с учетом актуальных региональных приоритетов, освоение рынков инфраструктурных проектов, имеющих синергию увеличения экспорта в Туркменистан, Киргизию, Иран, Индию", — говорится в сообщении в среду.

По данным РЖД, итоги и планы в части зарубежной деятельности холдинга озвучил первый замглавы компании Сергей Павлов. "Смогли выйти на новый уровень взаимодействия с зарубежными партнерами в области инфраструктурного строительства и логистики. Добились укрепления позиций в ключевых для нас международных организациях. Видим потенциал в новых форматах: "Деловая двадцатка", БРИКС и других", – цитирует компания его слова.

РЖД, приводит компания его тезисы, в 2022 году развивали международные грузоперевозки на ключевых для российской внешней торговли направлениях. Так, по итогам 2022 года рост перевозок грузов в сообщении с Китаем составил 28%, с Турцией — 42%, в том числе через Азово-Черноморские порты, по МТК "Север-Юг" — 65%.

"Работаем над повышением эффективности ЮКЖД в Армении. Создаем условия для увеличения передачи грузов в Китай через Монголию", — добавляется в сообщении.