МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. РЖД в 2023 году планируют закупить 880 пассажирских вагонов и увеличить количество вагонов-бистро в составах поездов до 51, сообщает компания. РЖД продолжат развивать международные грузоперевозки на Восток и Юг

РЖД в среду проводят итоговое правление компании за 2022 год. Результаты и планы на 2023 год доложил замгендиректора компании Дмитрий Пегов. По его словам, в 2023 году компания продолжит запускать новые пассажирские сервисы.

"Обновим парк подвижного состава (планируется поставка 880 вагонов, из них 550 – для дальних пассажирских перевозок и 330 – для пригородных), увеличим количество вагонов с "детскими купе" почти до 400 единиц (+ 160 вагонов), масштабируем концепцию развития услуг питания (увеличим количество вагонов-бистро в составах поездов до 51 (+21 к тому, что есть сейчас)", — говорится в сообщении.

Также компания планирует в текущем году реализовать единую систему управления взаимоотношениями с клиентами. Отмечается, что это первый шаг к созданию CRM-базы данных о предпочтениях пассажиров, на основе которой будут строиться продуктовые предложения перевозчиков.