МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об освобождении школьных и детских автобусов от оплаты проезда по платным участкам дорог. Эксперты предсказали падение продаж в России грузовиков и автобусов

Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов, в том числе первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев (оба — "Единая Россия").

По замыслу авторов инициативы, детские и школьные автобусы должны быть освобождены от оплаты проезда по платным дорогам, как это уже сделано для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, скорой помощи и другого спецтранспорта.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв ранее отметил, что закон вступит в силу уже 1 сентября 2023 года.

"В новом учебном году школьные автобусы смогут бесплатно ездить по платным трассам", — рассказал парламентарий ранее РИА Новости.

Также он отметил, что после принятия закон упростит проезд по дороге в школу, поездки на соревнования, экскурсии, предметные олимпиады, походы в музеи и театры, на природу.

Кроме того, парламентарий сообщил о важности того, что новая норма снимает проблему выбора у родителей и администраций учебных заведений, нужно ли ехать долго и неудобно, но бесплатно, или с комфортом, но за деньги.

"Цена проезда по платной магистрали в одну сторону может варьироваться и составлять порядка 500 рублей — допустим, едем из Бронниц в Каширу. Проезд туда и обратно — уже тысяча. Из чьего кармана её взять? Может быть, школы? Или родителей? Или водителя? Всё, больше такие вопросы решать не нужно", — отметил Толмачёв, комментируя пример из Московской области, которую он представляет в Думе.