МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Работа по запуску Международного торгового коридора "Север-Юг" может занять от двух до пяти лет скоординированной работы, заявил в среду научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев. РЖД примут участие в строительстве участка Решт — Астара, заявил Белоусов

"Мы можем говорить о том, что вся работа по актуальному настоящему запуску этого коридора может занять от двух до пяти лет напряженной скоординированной работы по всем направлениям сразу. Поэтому ждать феноменальных результатов уже в 2023, 2024 и 2025 году не приходится — для этого придется поработать над инфраструктурой", — сказал Маргоев в ходе круглого стола, организованного медиагруппой "Россия сегодня".

По словам эксперта, о строительстве коридора "Север-Юг" активно говорят с 2020 года, но практически 20 лет он слабо развивался, потому что "только Иран среди среди всех стран-участников проекта находился под тяжелейшими санкциями США".

"Теперь, поскольку конъюнктура изменились, и под санкциями находится Россия, мы все больше проявляем практический интерес, а не только политический к этому проекту", — отметил он.

МТК "Север-Юг" — международный транспортный коридор, призванный обеспечить транспортную связь между Россией и Индией через Иран.