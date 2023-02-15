МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Пассажиропоток московского аэропорта "Шереметьево" в январе 2023 года составил почти 2,4 миллиона человек против 2,5 миллиона в аналогичном периоде прошлого года, говорится в релизе воздушной гавани. Пассажиропоток "Аэрофлота" снизился в 2022 году

"Международный аэропорт "Шереметьево" подвел итоги производственной деятельности за январь 2023 года. Количество обслуженных пассажиров составило 2 миллиона 382 тысячи человек", — говорится в сообщении. В январе 2022 года аэропорт обслужил 2,5 миллиона пассажиров.

"По итогам января аэропорт "Шереметьево" укрепил лидерство по объему пассажирских перевозок в Московском авиаузле, увеличив долю с 44% до 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отмечает пресс-служба.

Пассажиропоток на внутренних линиях в январе вырос на 11,3%, до 1,8 миллиона пассажиров. Повышенным спросом пользовались рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград и Екатеринбург. На международных линиях пассажиропоток составил 630 тысяч пассажиров. Самым популярным международным направлением стал Стамбул – пассажиропоток увеличился на 50,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также наиболее востребованными зарубежными направлениями в указанный период стали Пхукет, Дубай, Ереван и Бангкок.

Наибольшие объемы пассажирских перевозок аэропорта "Шереметьево" по итогам января обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Smartavia и Nordwind Airlines. В январе национальный авиаперевозчик Армении Fly Arna открыл прямые рейсы в Ереван из "Шереметьево".