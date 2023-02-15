МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Камаз" планирует приступить к коммерческим беспилотным грузоперевозкам по трассе М-11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург, в июне этого года, сообщил РИА Новости замгендиректора компании Михаил Матасов. "Камаз" начал производить обновленную версию грузовиков поколения К5

"В июне должны поехать. В мае мы их должны уже подкатить близко к М-11. Там сейчас как раз занимаются поиском площадки, где проводить техническое обслуживание: в Москве и в Питере", — сказал он, отвечая на вопрос о запуске беспилотников по М-11.

Беспилотные перевозки будут осуществляться по всей трассе. Речь идет о четвертом уровне автономности, то есть в салоне будет присутствовать водитель. Беспилотники будут сразу перевозить коммерческие грузы. Как уточнил Матасов, планируется протестировать именно систему грузоперевозок, а не сами беспилотники. "Воздух перевозить мы не будем", — подчеркнул он.

Кроме того, топ-менеджер рассказал, что уже произведено два беспилотных грузовика из запланированных пяти. Также будет выпущен шестой резервный беспилотник.