МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Трансконтейнер" удвоил частоту курсирования контейнерного поезда из Италии через погранпереход Малашевиче — Брест, сообщила компания. РЖД могут достичь плана по вывозу контейнеров за два года, считает эксперт

"Трансконтейнер" удвоил частоту курсирования контейнерного поезда из Италии через погранпереход Малашевиче — Брест. Регулярный сервис из Милана был запущен в октябре 2022 года. За прошедшие 4 месяца отправили 14 поездов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис ориентирован на доставку товаров народного потребления с использованием собственных контейнеров компании.

Доставка грузов осуществляется в Россию, Белоруссию, страны СНГ (включая Казахстан и Узбекистан) и Монголию.

"Трансконтейнер" – лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 120 тысяч единиц вместимостью порядка 180 тысяч TEU, фитинговых платформ – 41 тысячу единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России. "Трансконтейнеру" принадлежит 58,51% акций ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO), которое владеет 13 судами. Единственный акционер "Трансконтейнера" — группа компаний "Дело".