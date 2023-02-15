МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российские авиакомпании обратились в Росавиацию и Ространснадзор для проработки процедур продления интервалов техобслуживания самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ространснадзора. Пассажиропоток "Шереметьево" снизился в январе

Комментируя тему продления интервалов техобслуживания самолетов, о которой ранее писали "Известия", в пресс-службе сказали: "Подобная практика также предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и существует во многих ведущих авиационных администрациях уже несколько десятилетий и хорошо себя зарекомендовала. Ряд российских авиакомпаний обратился в Росавиацию и Ространснадзор для совместного обсуждения и проработки процедур продления".

Ведомство отмечает, что предложенный авиакомпаниями подход предусматривает комиссионное рассмотрение каждого отдельного случая с участием Ространснадзора, Росавиации, конструкторских бюро, научно-исследовательских организаций.

"Подобный подход позволит принимать понятные, прозрачные и безопасные решения в отношении продления сроков выполнения директив летной годности и технического обслуживания воздушных судов. Профессиональное экспертное заключение по продлению ресурса – главный принцип обеспечения безопасности, которая является основным приоритетом для нас", – сообщили в Ространснадзоре.