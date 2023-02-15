МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России выросла за неделю с 7 по 13 февраля в среднем на 6%, сообщает Росстат. Билеты Turkish Airlines можно оплатить российской банковской картой

"Стоимость полета в салоне экономического класса самолета (с 7 по 13 февраля — ред.) выросла на 6%", — сообщает ведомство.

За отчетный период средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты увеличилась на 0,7%, проживание в гостиницах с четырьмя-пятью звездами подорожало на 0,4%, в гостиницах с тремя звездами – на 0,3%, мотелях — на 0,2%, отелях с двумя звездами — на 0,1%.

В то же время, по данным ведомства, средняя стоимость путевок в санатории за отчетный период снизилась на 0,1%.