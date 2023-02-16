На базе разрушенного железнодорожного вокзала Мариуполя создадут современный терминал
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 16 фев — ПРАЙМ. На базе железнодорожного вокзала в Мариуполе планируется создать современный транспортный терминал, где будут останавливаться автобусы и откуда будет отправляться поезд; для этих целей предполагается снести частную застройку в окрестностях вокзальной площади. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель мэра города Дмитрий Бердников.
Во всех четырех районах Мариуполя уже несколько месяцев идут масштабные работы по восстановлению после боевых действий, которые продлились с февраля по май 2022 года. Единственный железнодорожный вокзал, как и прилегающий к нему район Слободка с частной застройкой, также подверглись значительным разрушениям.
"В рамках мастер-плана у нас в районе железнодорожного вокзала планируется создание крупного логистического пункта. Мы даже пойдем по пути расширения территории — будем что-то сносить из частного сектора", — сказал Бердников.
По его словам, на базе вокзала будет сформирован современный транспортно-пересадочный узел, куда будут приходить городские и междугородние автобусы, а также отправляться поезд. "Там будет осуществляться разгрузка и перенаправление пассажиропотоков. Раньше было нечто подобное, но мы сейчас проектируем по самым современным нормам", — пояснил собеседник агентства. При этом, отметил он, пока еще не ясно, когда из Мариуполя начнут ходить поезда дальнего следования. "Есть же еще вопросы с безопасностью… Это (сроки открытия дальнего пассажирского сообщения — ред.) вопросы не к городу, а к РЖД", — пояснил первый вице-мэр.
https://1prime.ru/transport/20230216/839820211.html