МАРИУПОЛЬ (ДНР), 16 фев — ПРАЙМ. На базе железнодорожного вокзала в Мариуполе планируется создать современный транспортный терминал, где будут останавливаться автобусы и откуда будет отправляться поезд; для этих целей предполагается снести частную застройку в окрестностях вокзальной площади. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель мэра города Дмитрий Бердников. На заводе Ильича в Мариуполе в ближайшие месяцы откроют несколько цехов

Во всех четырех районах Мариуполя уже несколько месяцев идут масштабные работы по восстановлению после боевых действий, которые продлились с февраля по май 2022 года. Единственный железнодорожный вокзал, как и прилегающий к нему район Слободка с частной застройкой, также подверглись значительным разрушениям.

"В рамках мастер-плана у нас в районе железнодорожного вокзала планируется создание крупного логистического пункта. Мы даже пойдем по пути расширения территории — будем что-то сносить из частного сектора", — сказал Бердников.

По его словам, на базе вокзала будет сформирован современный транспортно-пересадочный узел, куда будут приходить городские и междугородние автобусы, а также отправляться поезд. "Там будет осуществляться разгрузка и перенаправление пассажиропотоков. Раньше было нечто подобное, но мы сейчас проектируем по самым современным нормам", — пояснил собеседник агентства. При этом, отметил он, пока еще не ясно, когда из Мариуполя начнут ходить поезда дальнего следования. "Есть же еще вопросы с безопасностью… Это (сроки открытия дальнего пассажирского сообщения — ред.) вопросы не к городу, а к РЖД", — пояснил первый вице-мэр.