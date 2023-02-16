МИНСК, 16 фев — ПРАЙМ. Вильнюс прекращает взаимодействие с Минском в области обеспечения бесперебойного транспортного потока через границу, сообщила пресс-служба белорусского Госпогранкомитета. Белоруссия увеличила экспорт продовольствия на четверть в 2022 году

Согласно информации, Служба охраны госграницы при МВД Литвы решила в одностороннем порядке прекратить соответствующую совместную работу с таможней и пограничной службой Белоруссии. Кроме того, литовская сторона отказывается от сотрудничества, направленного на повышение пропускной способности автомобильных пунктов пропуска.

Причины, по которым Литва решила прекратить взаимодействие, не уточняются.

Как напомнили в Госпогранкомитете, документ о совместной работе двух стран в данных сферах был подписан 4 ноября 2019 года.

В ведомстве назвали решение Вильнюса недружественным и предупредили, что такой шаг может навредить ритмичности и бесперебойности работы пунктов пропусков.