"Аэрофлот" начала выполнять рейсы из нового международного аэропорта Пекина "Дасин"
ПЕКИН, 16 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг начала выполнять рейсы из нового международного аэропорта Пекина "Дасин", сообщает корреспондент РИА Новости.
Первый рейс из Москвы SU204, вылетевший из терминала С аэропорта "Шереметьево" в среду в 21.21 мск, приземлился в "Дасине" в четверг в 9.28 по местному времени (4.28 мск). На воздушной линии между Москвой и Пекином задействованы широкофюзеляжные самолёты Boeing 777.
Первым же рейсом из Пекина в Москву стал SU205, который вылетел из "Дасина" в 11.43 по местному времени (6.43 мск), преимущественное большинство пассажиров летят в Россию на учебу, по работе или возвращаются домой, больших туристических групп пока нет.
"Сегодня произошло очень важное событие: новые воздушные ворота Китая встретили первый рейс Аэрофлота. Для нас огромная честь, что именно "Аэрофлот" первым из российских и иностранных авиакомпаний перевёл свои рейсы в крупнейший и самый современный аэропорт Beijing Daxing", — заявил российским журналистам генеральный представитель авиакомпании Аэрофлот в Китае Роман Харченко.
Он отметил, что авиаперевозчик еженедельно выполняет в Пекин три рейса.
"Уверены, что наши пассажиры по достоинству оценят высокий уровень комфорта нового аэропорта", — добавил он.
До этого в период пандемии "Аэрофлот" выполнял только один рейс в неделю в международный аэропорт аэропорт "Шоуду".
Международный аэропорт Пекина "Дасин" официально начал работу в конце сентября 2019 года, однако с 14 марта 2020 года из-за пандемии "Дасин" обслуживал только внутренние рейсы, все международные были переведены в третий терминал аэропорта "Шоуду". С 17 января 2023 года после послабления антиковидных ограничений в Китае "Дасин" возобновил обслуживание международных и региональных пассажирских рейсов.
Аэропорт "Дасин" расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. У него четыре взлетно-посадочные полосы, и, согласно проекту, в год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов. "Дасин" позиционируется как крупнейший международный воздушный хаб и самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире, общая сумма инвестиций в строительство аэропорта составила 400 миллиардов юаней (около 60 миллиардов долларов). Его крыша признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям. В разработке дизайна крыши участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Кроме того, "Дасин" — крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.
Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.
https://1prime.ru/transport/20230216/839821639.html