ПЕКИН, 16 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг начала выполнять рейсы из нового международного аэропорта Пекина "Дасин", сообщает корреспондент РИА Новости. Туроператоры отметили рост цен на путевки на февральские праздники

Первый рейс из Москвы SU204, вылетевший из терминала С аэропорта "Шереметьево" в среду в 21.21 мск, приземлился в "Дасине" в четверг в 9.28 по местному времени (4.28 мск). На воздушной линии между Москвой и Пекином задействованы широкофюзеляжные самолёты Boeing 777.

Первым же рейсом из Пекина в Москву стал SU205, который вылетел из "Дасина" в 11.43 по местному времени (6.43 мск), преимущественное большинство пассажиров летят в Россию на учебу, по работе или возвращаются домой, больших туристических групп пока нет.

"Сегодня произошло очень важное событие: новые воздушные ворота Китая встретили первый рейс Аэрофлота. Для нас огромная честь, что именно "Аэрофлот" первым из российских и иностранных авиакомпаний перевёл свои рейсы в крупнейший и самый современный аэропорт Beijing Daxing", — заявил российским журналистам генеральный представитель авиакомпании Аэрофлот в Китае Роман Харченко.

Он отметил, что авиаперевозчик еженедельно выполняет в Пекин три рейса.

"Уверены, что наши пассажиры по достоинству оценят высокий уровень комфорта нового аэропорта", — добавил он.

До этого в период пандемии "Аэрофлот" выполнял только один рейс в неделю в международный аэропорт аэропорт "Шоуду". "Аэрофлот" расширит программу полетов в Сочи

Международный аэропорт Пекина "Дасин" официально начал работу в конце сентября 2019 года, однако с 14 марта 2020 года из-за пандемии "Дасин" обслуживал только внутренние рейсы, все международные были переведены в третий терминал аэропорта "Шоуду". С 17 января 2023 года после послабления антиковидных ограничений в Китае "Дасин" возобновил обслуживание международных и региональных пассажирских рейсов.

Аэропорт "Дасин" расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. У него четыре взлетно-посадочные полосы, и, согласно проекту, в год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов. "Дасин" позиционируется как крупнейший международный воздушный хаб и самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире, общая сумма инвестиций в строительство аэропорта составила 400 миллиардов юаней (около 60 миллиардов долларов). Его крыша признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям. В разработке дизайна крыши участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Кроме того, "Дасин" — крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.

Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.