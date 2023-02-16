МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. РЖД организовали горячую линию для военнослужащих, чтобы они тратили меньше времени на получение консультаций по билетам и документам, сообщила компания. РЖД продолжат развивать международные грузоперевозки на Восток и Юг

"Мы создали отдельный канал связи для подробных консультаций военнослужащих. Выделенный канал связи поможет тратить меньше времени на получение информации", — говорится в сообщении компании.

В частности, военнослужащие могут на этой горячей линии РЖД получить сведения о документах, необходимых при обращении в кассу и посадке в поезд и о порядке оформления безденежных проездных документов по воинским перевозочным документам (ВПД).

Чтобы воспользоваться сервисом, надо позвонить на горячую линию РЖД по телефону 8-800-775-00-00; прослушать сообщение автоинформатора; обозначить тему обращения "Консультация для военнослужащих" либо прослушать сообщение автоинформатора до конца и, выбрав тему "Ознакомление с порядком оформления проезда военнослужащим", нажать кнопку 6; задать свой вопрос оператору.

Ранее РЖД запустили приоритетное обслуживание военных при оформлении билетов по воинским перевозочным документам в кассах на вокзалах.