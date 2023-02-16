МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Stellantis, материнская компания Chrysler, отзывает 340 000 дизельных грузовиков-пикапов Ram для замены электрического коннектора после сообщений о шести возгораниях. Компания также рекомендует вплоть до проведения ремонта парковать эти автомобили только на открытом воздухе. Назван объем выплат российских страховщиков по ОСАГО в 2022 году

Американское подразделение компании, FCA US, обнаружило, что один из компонентов этих грузовиков может перегреваться и в редких случаях — создавать угрозу пожара. При этом автопроизводителю неизвестно о каких-либо травмах или авариях, ставших следствием данного дефекта.

Отзыв касается 340 000 пикапов Ram 2500 и 3500 и грузовых шасси 3500/4500/5500 2021-2023 модельных лет с 6,7-литровыми дизельными двигателями Cummins. Чуть более 306 000 отзываемых грузовиков в настоящее время находятся в США. Около 22 000 оставшихся единиц эксплуатируются в Канаде и почти 13 000 — за пределами Северной Америки.