ВЛАДИВОСТОК, 16 фев — ПРАЙМ. В январе 2023 года через пограничные переходы Дальневосточной магистрали во всех направлениях перевезено 1,1 миллиона тонн грузов, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД). РЖД продолжат развивать международные грузоперевозки на Восток и Юг

"В январе 2023 года через пограничные переходы Дальневосточной магистрали во всех направлениях перевезено 1,1 миллиона тонн грузов, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2022 года… Всего экспортно-импортные грузоперевозки через пограничный переход Гродеково — Суйфэньхэ в январе составили 680 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

По информации ДВЖД, превышение результата января 2022 года обеспечено в первую очередь за счёт увеличения экспорта в Китай через приморский переход. Поставки "хлебных грузов" в КНР этим путем выросли в 10 раз в сравнении с прошлогодним показателем, достигнув 60 тысяч тонн. Металлической руды экспортировали в 2,7 раза больше, всего 213 тысяч тонн. Также вырос импорт "строительных грузов" через этот переход на 17,9%, за месяц ввезено более 6 тысяч тонн.