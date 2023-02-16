КАЗАНЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Первый прямой регулярный рейс открыт из Казани в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, полеты выполняет компания Air Arabia, сообщает международный аэропорт "Казань". Россиянам объяснили, когда выгоднее летать в ОАЭ, Турцию и Египет

"Торжественно открыли первый прямой регулярный рейс в Абу-Даби. Вылеты будут выполняться на крыльях Air Arabia по понедельникам и четвергам", — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, из Казани рейс будет отправляться в 14.05, прибытие в пункт назначения — в 20.05, вылет из Абу-Даби — в 09.00, посадка в аэропорту Казани — в 13.05. Для каждого аэропорта указано местное время.

По словам коммерческого директора аэропорта "Казань" Андрея Лопатина, загрузка первого рейса составила 80%, что является очень хорошим показателем для начала полетной программы.

"Мы уверены, что данный рейс будет пользоваться большим спросом как среди туристов, так и среди представителей бизнеса. Таким образом, аэропорт совместно с авиакомпаниями продолжает развивать стратегически важные для Республики Татарстан направления на Ближнем Востоке", — отметил он.

Air Arabia уже более 10 лет является партнером аэропорта "Казань". Также перевозчик выполняет рейсы в Шарджу.