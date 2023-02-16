МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия будет наращивать объемы выпуска отечественной авиатехники и снижать зависимость от иностранных моделей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. Мантуров сообщил о подписании контрактов на поставку российских самолетов

Во время совещания Мишустин сообщил, что правительство завершило работу по формированию инвестиционных проектов для обновления парков воздушного и водного транспорта. Все соответствующие контракты с предприятиями авиационной промышленности заключены.

"Будем наращивать объемы серийного выпуска отечественной техники нового поколения, ну и соответственно снижать зависимость от иностранных моделей, укрепляя в целом технологический суверенитет, о необходимости которого говорит глава государства", — сказал Мишустин.

Он добавил, что правительство выделит более 237 миллиардов рублей на проекты в авиаотрасли, средства будут предоставлены на возвратной основе через приобретение облигаций российских лизинговых компаний, а в следующие два года свыше 32 миллиардов рублей.

В телеграм-канале кабмина уточняется, что финансирование будет предоставлено за счет средств Фонда национального благосостояния.

По словам Мишустина, реализация проекта позволит обновить воздушный парк авиакомпаний: "Аэрофлот" сможет получить более 60 магистральных самолетов, включая флагманские лайнеры МС-21, обновленные "Суперджеты" и Ту-214 в 2023-2025 годах; еще около 100 вертолетов семейства Ми-8 поступят в авиакомпании, выполняющие полеты в разных регионах России. Кроме того, почти 40 отечественных воздушных судов пополнят парк единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" в 2024-2026 годах.

Помимо этого, правительство завершило работу по формированию инвестиционных проектов для обновления парков воздушного и водного транспорта, отметил Мишустин. По его словам, все соответствующие контракты уже заключены.

Президент России Владимир Путин в январе поручил кабмину до 15 февраля утвердить паспорта инвестпроектов, которые предусматривают обновление парка воздушных судов и строительство водного транспорта.