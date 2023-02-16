НЬЮ-ДЕЛИ, 16 фев — ПРАЙМ. Индийская авиакомпания Air India заказала у Airbus и Boeing 470 самолетов, в сделку входит и опцион и права на покупку еще 370 самолетов в течение следующих 10 лет, сообщил коммерческий директор Air India Нипун Аггарвал. Индийская Tata заключила с Airbus крупнейшую в авиации сделку

"Заказ включает 470 самолетов, опционы и права на покупку (еще) 370 самолетов, которые будут приобретены у Airbus и Boeing в течение следующего десятилетия", — сообщил он. Аггарвал отметил, что авиакомпания потрясена ажиотажем во всем мире, вызванным заказами самолетов.

Закупка Air India самолетов у Airbus и Boeing является одним из крупнейших заказов самолетов авиакомпанией в современной истории авиации. Ранее Air India разместила у Airbus заказ на 210 узкофюзеляжных самолетов A320 и А321, а также на 40 широкофюзеляжных самолетов A350-900 и A350-1000. Размещенный в Boeing заказ включает 190 самолетов Boeing 737-Max, 20 самолетов Boeing 787 и 10 самолетов линейки Boeing 777.

"Мы также подписали контракт на долгосрочное техническое обслуживание двигателей с CFM International, Rolls-Royce и GE Aerospace", — добавил Аггарвал.

Группа Tata в январе 2022 года приобрела 100% акций перевозчика Air India и 100% акций подразделения Air India Express. После этого AirAsia India, ранее совместное предприятие AirAsia и Tata Group, стала 100% дочерней компанией Air India. В ноябре Tata Group также объявила, что Vistara, совместное предприятие Tata Sons и Singapore Airlines с долей 51% на 49% соответственно, будет объединено в Air India, при этом Singapore Airlines будет владеть 25,1% объединенной компании.

Air India, принадлежащая Tata Sons, в настоящее время располагает парком из 113 самолетов. Общая численность авиапарка группы составляет 219 самолетов, включая AirAsia India с 28 самолетами, Vistara с 54 самолетами и Air India Express с 24 самолетами.