МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Работа по транспортному коридору "Север-Юг" может начаться в ближайшее время, в январе в ходе визита делегации Госдумы в Тегеран обсуждались "разные нюансы" этого проекта, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг. ОСК завершает проектирование контейнеровозов для МТК "Север-Юг"

В январе состоялся официальный визит делегации Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в Иран.

"У нас ведутся работы совместные по созданию транспортного коридора "Север-Юг", который соединяет Российскую Федерацию через Азербайджан, через Иран, выход в Персидский залив, а оттуда уже морем до Индии… Создание транспортного коридора – это уже практическое измерение, обсуждали разные нюансы, и я думаю, что в ближайшее время эта работа начнется очень активно", — сказал он.

Гартунг добавил, что начало этой работы – один из главных итогов визита.

Международный транспортный коридор "Север-Юг" призван обеспечить транспортную и торговую связь между Россией и Индией через Иран.

Накануне научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев отмечал, что работа по запуску МТК "Север-Юг" может занять от двух до пяти лет скоординированной работы.