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2023
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ЕК разрешила Франции поддержать Air France, пострадавшую от пандемии
Транспорт
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Еврокомиссия разрешила Франции оказать дополнительную поддержку авиакомпании Air France, которая пострадала от пандемии коронавируса, сообщается в релизе ЕК. "Комиссия одобрила... ПРАЙМ, 16.02.2023
транспорт, бизнес, новости, франция, еврокомиссия, air france
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия разрешила Франции оказать дополнительную поддержку авиакомпании Air France, которая пострадала от пандемии коронавируса, сообщается в релизе ЕК.
"Комиссия одобрила французскую помощь в размере до 1,4 миллиарда евро, чтобы компенсировать Air France ущерб, понесенный из-за пандемии коронавируса", — сообщает Еврокомиссия.
Речь идет об ущербе, понесенном в период с 17 марта по 30 июня 2020 года, когда действовали ограничения на поездки из-за вируса.
Ранее Еврокомиссия уже разрешила Франции оказать компании госпомощь на сумму до 11 миллиардов евро.
Air France — основная авиакомпания во Франции. Она принадлежит холдингу Air France-KLM, в котором французскому государству принадлежит 28,6%.
"Air France играет очень важную роль во французской экономике", — отмечает ЕК.