БРЮССЕЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия разрешила Франции оказать дополнительную поддержку авиакомпании Air France, которая пострадала от пандемии коронавируса, сообщается в релизе ЕК. Air France увеличит число рейсов в Китай

"Комиссия одобрила французскую помощь в размере до 1,4 миллиарда евро, чтобы компенсировать Air France ущерб, понесенный из-за пандемии коронавируса", — сообщает Еврокомиссия.

Речь идет об ущербе, понесенном в период с 17 марта по 30 июня 2020 года, когда действовали ограничения на поездки из-за вируса.

Ранее Еврокомиссия уже разрешила Франции оказать компании госпомощь на сумму до 11 миллиардов евро.

Air France — основная авиакомпания во Франции. Она принадлежит холдингу Air France-KLM, в котором французскому государству принадлежит 28,6%.

"Air France играет очень важную роль во французской экономике", — отмечает ЕК.