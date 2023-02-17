МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский транспортный беспилотник ТрАМП приступил к наземным испытаниям — первый полет запланирован на апрель, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. В России начались испытания беспилотного конвертоплана с "умным" крылом

Ранее источник РИА Новости сообщал, что в России разработан транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), способный перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров.

"Разработчики ТрАМП приступили к испытаниям беспилотника на земле — проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном, выполняются серии пробежек пока без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров. Все это в рамках подготовки к подъему машины в воздух", — рассказал собеседник.

По его словам, первый полет беспилотника состоится "предварительно в апреле".

Как ранее сообщал источник, особенностью ТрАМП является большой грузовой отсек объемом 2650 литров, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок — 3 тысячи метров.

В гражданских целях дрон может использоваться для мониторинга обширных площадей и в сельском хозяйстве. В отсек можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование. За счет раскрывающихся вниз створок отсека возможна подвеска ударной полезной нагрузки.

Среди особенностей ТрАМП собеседник также назвал усиленное шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки на короткие, плохо подготовленные площадки, встроенную систему спасения груза и самого аппарата, а также модульную конструкцию основных узлов. В частности, на беспилотнике можно в полевых условиях заменять крыло, двигатель и шасси.