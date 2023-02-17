МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Рейсы из Владивостока во Вьентьян, столицу Лаоса, будут приостановлены после 4 марта, но не прекращены навсегда, рассказали РИА Новости в компании-консолидаторе авиарейсов "РусАзия". Air Arabia запустила прямые регулярные рейсы из Казани в Абу-Даби

Ранее в соцсетях появилась информация о прекращении этих перелетов в начале марта. Последний рейс во Вьентьян, указанный в расписании на сайте аэропорта Владивостока, назначен на 4 марта.

"Приостановили пока… До 4 марта они выполняются еще, эти рейсы", — рассказали в компании.

По информации "РусАзии", дальнейшее будущее рейсов Владивосток — Вьентьян неясно, но речь еще не идет о полном прекращении перелетов.

Запуск еженедельных рейсов "Уральских Авиалиний" по маршруту Владивосток — Вьентьян состоялся 29 октября 2022 года. Желающие улететь в Лаос за несколько дней до начала полетов раскупили билеты и на первый субботний рейс, и на второй, назначенный на 5 ноября. Закрытие неба Лаоса для Аэрофлота в декабре не сказалось на выполнении перелетов.